В Первомайском округе Тамбовской области прошел форум для семей с детьми

Форум для семей с детьми провели в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Мероприятие прошло в Центральном Доме культуры, сообщили в администрации округа.
«Форум “Семьей возродится Россия” символизирует наше стремление создать благоприятные условия для роста и развития каждой семьи. Мы убеждены, что семья является основой сильного государства, залогом нации и будущего нашей Родины», — обратилась к участникам форума заместитель председателя тамбовского отделения Российского Детского фонда, депутат областной Думы Галина Серова.
В рамках форума для родителей организовали тематические лекции и семинары, посвященные актуальным аспектам государственной политики. Мамам и папам рассказали о госгарантиях и мерах соцподдержки семей с детьми. Представители регионального отделения общероссийской организации «Российский Красный Крест» провели практические занятия по оказанию первой помощи. Для детей подготовили творческие мастер-классы. Завершился форум спортивной семейной эстафетой.
«Для нас большая честь принимать в Первомайском такой значимый форум. Семья — это основа нашего общества, а поддержка семейных ценностей — приоритетная задача муниципальной власти. Отрадно, что первомайские семьи приняли активное участие в форуме, показали пример любви и сплоченности», — сказала заместитель главы администрации Первомайского округа Татьяна Алымова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.