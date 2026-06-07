У Шекснинского водохранилища на Вологодчине появится новый парк-отель

Парк-отель «Лес и река» строят в деревне Звоз в Вологодской области на берегу Шекснинского водохранилища. Создание зоны отдыха стало возможным при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
«На данный момент на участке уже установлено пять двухэтажных домиков на 40 номеров и столько же одноэтажных домиков на 20 номеров, выполняются отделка и электромонтажные работы. Всего здесь будут возведены 34 модульных домика с общим номерным фондом в 102 номера», — отметили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона.
Кроме того, на берегу водохранилища появится спортивно-развлекательный комплекс на основе водных видов спорта, в том числе вейк-парка, сап-бординга, электросерфинга, электрофойлинга. Предусмотрено строительство ресторана, детских и спортивных площадок, контактного зоопарка, банного комплекса, лодочной станции и здания отеля капитального строения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.