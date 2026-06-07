Екатеринбург может принять чемпионаты Европы и мира по плаванью

В Свердловской области могут пройти чемпионаты Европы и мира по плавью. Дворец водных видов спорта, что открылся в 2023 году в Екатеринбурге, отвечает всем требованиям для проведения соревнований высокого уровня. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.