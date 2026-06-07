Нижегородцам сообщили режим работы миграционной службы в праздники

11 июня все подразделения будут работать по сокращенному графику — рабочий день завершится на час раньше обычного. 12 июня, в День России, прием посетителей проводиться не будет. Для большинства подразделений 13 июня станет рабочим днем в соответствии с установленным расписанием, а 14 июня объявлено выходным.