Синоптики назвали районы Беларуси, где пройдут сильные дожди 8 июня

За погоду в республике 8 июня будут отвечать активные фронтальные разделы, а также неустойчивая воздушная масса. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В ночные часы в южных и центральных районах Беларуси, а утром и днем на большей территории пройдут сильные дожди. Во многих районах прогнозируются грозы.