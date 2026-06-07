Синоптики назвали районы Беларуси, где пройдут сильные дожди 8 июня

Синоптики назвали районы Беларуси, где пройдут сильные дожди в понедельник, 8 июня. Об этом сообщает портал pogoda.by.
За погоду в республике 8 июня будут отвечать активные фронтальные разделы, а также неустойчивая воздушная масса. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В ночные часы в южных и центральных районах Беларуси, а утром и днем на большей территории пройдут сильные дожди. Во многих районах прогнозируются грозы.
Ветер окажется переменных направлений, а в момент гроз порывистый. Днем местами, добавляют синоптики, возможно шквалистое усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Из-за этого был объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха ночью составит от +11 до +17 градусов. Днем будет от +17 до +23 градусов. По востоку Беларуси воздух прогреется до +29 градусов.
Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал о непогоде и жаре до +29 на неделе с 8 по 14 июня: «Грозы, ливни, град».
Кстати, лимит задолженности на балансе мобильного введен в Беларуси.
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