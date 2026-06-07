В Севастополе началось строительство новой поликлиники

Амбулаторно-поликлинический комплекс возведут в Севастополе на 7-м км Балаклавского шоссе в 2028 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К работам на объекте уже приступили, сообщили в городском департаменте капитального строительства.
Новый медицинский объект станет частью развивающегося микрорайона и будет рассчитан на 320 посещений в смену. Проект предусматривает три блока: детское и взрослое отделения, а также женская консультация. У каждого отделения будет собственный вход — как для обычных пациентов, так и для больных с инфекционными заболеваниями.
Здание выполнено в бежевых тонах с контрастными терракотовыми акцентами. Особое внимание уделено доступной среде: на территории появятся пандусы и безбарьерные маршруты для маломобильных групп населения. Там также обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки, урны и современные опоры освещения. Для удобства пациентов предусмотрена парковка на 13 автомобилей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.