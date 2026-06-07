В Севастополе началось строительство новой поликлиники

Новый медицинский объект станет частью развивающегося микрорайона и будет рассчитан на 320 посещений в смену. Проект предусматривает три блока: детское и взрослое отделения, а также женская консультация. У каждого отделения будет собственный вход — как для обычных пациентов, так и для больных с инфекционными заболеваниями.