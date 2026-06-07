В Томской области подвели итоги регионального конкурса среди экспортеров

Имена победителей и призеров ежегодного регионального конкурса «Экспортер года. Крупный бизнес», который проводится по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», объявили в Томской области, следует из сообщения департамента информационной политики администрации региона. Подведение итогов состоялось 28 мая.
Участниками регионального конкурса стали предприятия и организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, добившиеся значительных успехов в развитии экспортной деятельности в 2025 году. По результатам оценки заявок победителем в номинации «Экспортер года в сфере АПК и пищевой промышленности. Крупный бизнес» стала компания «Сибирская олива». Победителем в номинации «Экспортер года в сфере услуг. Крупный бизнес» стал Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России (СибГМУ).
Цель конкурса «Экспортер года Крупный бизнес» — популяризация экспортной деятельности, выявление и поощрение организаций, отличившихся в развитии экспорта, распространение опыта эффективного управления экспортными проектами и продвижение лучших практик в сфере международной торговли.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.