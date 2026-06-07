В Томской области подвели итоги регионального конкурса среди экспортеров

Участниками регионального конкурса стали предприятия и организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, добившиеся значительных успехов в развитии экспортной деятельности в 2025 году. По результатам оценки заявок победителем в номинации «Экспортер года в сфере АПК и пищевой промышленности. Крупный бизнес» стала компания «Сибирская олива». Победителем в номинации «Экспортер года в сфере услуг. Крупный бизнес» стал Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России (СибГМУ).