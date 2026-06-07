В городе Родники Ивановской области открыли стадион «Труд» после ремонта

На стадионе полностью обновили футбольное поле и уложили качественное искусственное покрытие, сделали круговую беговую дорожку со специальным покрытием протяженностью 380 м, установили хоккейную коробку с двумя крытыми боксами, которую после окончания зимнего сезона можно использовать для игры в мини-футбол или баскетбол. На стадионе появились волейбольная площадка, площадка для воркаута, тренажерная площадка, яма с песком для прыжков в длину и другое оборудование.