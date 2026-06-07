В городе Родники Ивановской области открыли стадион «Труд» после ремонта

Стадион «Труд» в городе Родники Ивановской области открыт для занятий после завершения капитального ремонта. Объект комплексно обновили по госпрограмме «Спорт России», сообщили в правительстве региона.
На стадионе полностью обновили футбольное поле и уложили качественное искусственное покрытие, сделали круговую беговую дорожку со специальным покрытием протяженностью 380 м, установили хоккейную коробку с двумя крытыми боксами, которую после окончания зимнего сезона можно использовать для игры в мини-футбол или баскетбол. На стадионе появились волейбольная площадка, площадка для воркаута, тренажерная площадка, яма с песком для прыжков в длину и другое оборудование.
Отметим, на стадионе «Труд» проходят районные, областные, межрегиональные турниры по различным видам спорта, а также фестивали, акции и другие мероприятия. На базе стадиона организованы занятия спортивных секций, проводят тренировки спортсмены с ограниченными возможностями здоровья клуба «Исток» и секции рукопашного боя.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.