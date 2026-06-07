В Липецке началось преображение проезда Сержанта Кувшинова

Напомним, всего в этом году в областном центре по нацпроекту планируется отремонтировать сразу несколько улиц, включая улицы Юных Натуралистов, Жуковского, Волжскую, Прокатную, Адмирала Макарова, Елецкое и Грязинское шоссе и другие. Работы уже ведутся на большинстве объектов, завершить обновление планируют в конце лета.