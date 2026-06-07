В Липецке началось преображение проезда Сержанта Кувшинова

Дорожные работы на проезде Сержанта Кувшинова в Липецке стартовали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты отремонтируют участок протяженностью 950 м, сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Первым этапом стало снятие старого дорожного покрытия, позже на площади около 8 тыс. кв. м появится новый асфальтобетон. После завершения основных работ, специалисты приступят к обновлению дорожной инфраструктуры: нанесут свежую разметку и установят необходимые дорожные знаки.
Проезд Сержанта Кувшинова играет важную роль в жизни 19-го микрорайона в Советском округе. Там расположены школа «Перспектива», школа искусств, филиал Воронежского экономико-правового института и другие образовательные учреждения. Обновление дороги сделает передвижение по этой улице более комфортным и безопасным для учеников, преподавателей и всех жителей района.
Напомним, всего в этом году в областном центре по нацпроекту планируется отремонтировать сразу несколько улиц, включая улицы Юных Натуралистов, Жуковского, Волжскую, Прокатную, Адмирала Макарова, Елецкое и Грязинское шоссе и другие. Работы уже ведутся на большинстве объектов, завершить обновление планируют в конце лета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.