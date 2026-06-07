В Калининграде собирают деньги для мальчика с паллиативным статусом

«Максим — один из двойни. После рождения родителям сказали, что сын скорее всего не выживет. Ребенок перенес несколько тяжелых осложнений. Семья борется за его жизнь мальчика с рождения, он находится на попечении детского хосписа “Дом Фрупполо”, имеет паллиативный статус», — сообщает «Берег надежды».