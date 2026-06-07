В Калининграде собирают деньги для мальчика с паллиативным статусом

В Калининграде благотворительный фонд «Берег надежды» проводит сбор средств в помощь 7-летнему Максиму Мамаеву, который имеет паллиативный статус. Ребенок имеет диагнозы: органическое поражение ЦНС, недоразвитие борозд мозга, смешанная гидроцефалия, тетрапарез, синдром бульбарных нарушений.
Мальчику потребовались лекарства и дополнительные консультации специалистов. Фонд собирает на эти цели 32000 рублей. Сбор ведется на сайте фонда (по ссылке).
«Максим — один из двойни. После рождения родителям сказали, что сын скорее всего не выживет. Ребенок перенес несколько тяжелых осложнений. Семья борется за его жизнь мальчика с рождения, он находится на попечении детского хосписа “Дом Фрупполо”, имеет паллиативный статус», — сообщает «Берег надежды».
Паллиативный статус устанавливается пациентам с неизлечимыми заболеваниями. Задача такой помощи — улучшение качества жизни, облегчение боли и симптомов ребенка.