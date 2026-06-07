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СК завел дело из-за видео, где девочки-подростки избивают мужчину в Перми

СК возбудил дело после видео, где девочки-подростки избивают мужчину в Перми.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 7 июн — РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после видео, где девочки-подростки избивают мужчину в Перми, сообщает СУСКР по региону.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором две несовершеннолетние девочки избивают не очень трезвого мужчину средних лет. Это происходит в микрорайоне Рабочий поселок в Перми.

«Следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.