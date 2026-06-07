В Мордовии открылся первый в республике детский просветительский центр

Первый в Мордовии детский культурно-просветительский центр «Сказки старого дуба» начал работу на базе Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина в Саранске по нацпроекту «Семья». Пространство создано в целях развития творческих способностей детей, семейного общения, реализации просветительских и культурных проектов, сообщили в министерстве культуры, национальной политики и архивного дела региона.
В день открытия для гостей провели первую экскурсию по функциональным зонам центра: «Лес чудес», «Поляна приключений» и «Семейный дворик». В зоне с национальными костюмами посетители смогут не только рассмотреть тонкую национальную вышивку, но и примерить наряды. Кроме того, все помещения центра оснащены специальной детской литературой, которая подбиралась по разным возрастам, в том числе и для слабовидящих, и детей с особенностями развития.
«Открытие центра “Сказки старого дуба” — значимое событие для всей республики. Это современное пространство для семейного досуга, творчества, общения и приобщения детей к книге и культуре. Особенно важно, что это только начало большой работы. Уже в этом году в Мордовии откроются еще четыре детских культурно-просветительских центра — в Мордовской республиканской детской библиотеке, библиотеке № 18 Централизованной библиотечной системы городского округа Саранск, Центре культуры Старошайговского района и Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи», — рассказала министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.