В Мордовии открылся первый в республике детский просветительский центр

В день открытия для гостей провели первую экскурсию по функциональным зонам центра: «Лес чудес», «Поляна приключений» и «Семейный дворик». В зоне с национальными костюмами посетители смогут не только рассмотреть тонкую национальную вышивку, но и примерить наряды. Кроме того, все помещения центра оснащены специальной детской литературой, которая подбиралась по разным возрастам, в том числе и для слабовидящих, и детей с особенностями развития.