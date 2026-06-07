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Погода в Нижнем Новгороде на короткую рабочую неделю с 8 по 11 июня: днём до +27

Самыми тёплыми днями станут понедельник и четверг.

Источник: Время

На предстоящей короткой рабочей неделе с 8 по 11 июня в регионе сохранится тёплая погода с дневными температурами до +26…+27°, сообщает «Яндекс. Погода».

В понедельник, 8 июня, днём до +26°, ночью +18°, ветер северо-западный, 3 м/с, без осадков.

Во вторник, 9 июня, станет немного прохладнее: днём +24°, ночью +17°, ветер слабый, преимущественно без дождей.

В среду, 10 июня, утром и днём возможен небольшой дождь. Температура днём поднимется до +25°, а ночью составит +18°, ветер северо-западный, 2−3 м/с.

В четверг, 11 июня, снова потеплеет до +26°, ночью температура опустится до +18°. Переменная облачность, ветер северо-западный до 4 м/с.

Таким образом, самыми тёплыми днями станут понедельник и четверг, а небольшой дождь ожидается только в среду.

Напомним, ранее был опубликован прогноз погоды на июнь в Нижегородской области.