Погода в Нижнем Новгороде на короткую рабочую неделю с 8 по 11 июня: днём до +27

На предстоящей короткой рабочей неделе с 8 по 11 июня в регионе сохранится тёплая погода с дневными температурами до +26…+27°, сообщает «Яндекс. Погода».
В понедельник, 8 июня, днём до +26°, ночью +18°, ветер северо-западный, 3 м/с, без осадков.
Во вторник, 9 июня, станет немного прохладнее: днём +24°, ночью +17°, ветер слабый, преимущественно без дождей.
В среду, 10 июня, утром и днём возможен небольшой дождь. Температура днём поднимется до +25°, а ночью составит +18°, ветер северо-западный, 2−3 м/с.
В четверг, 11 июня, снова потеплеет до +26°, ночью температура опустится до +18°. Переменная облачность, ветер северо-западный до 4 м/с.
Таким образом, самыми тёплыми днями станут понедельник и четверг, а небольшой дождь ожидается только в среду.
Напомним, ранее был опубликован прогноз погоды на июнь в Нижегородской области.