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Тяжелоатлет из Подмосковья выиграл 3 золотые медали на первенстве России

Участниками соревнований стали юниоры и юниорки в возрасте от 15 до 23 лет.

Спортсмен из Московской области Даниил Петров стал победителем первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15−23 лет. Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова в Ноябрьске с 1 по 7 июня по госпрограмме «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Даниил Петров из спортивной школы олимпийского резерва по летним видам спорта Богородского городского округа завоевал три золотые медали в весовой категории до 67 кг. Второе место занял спортсмен из Оренбургской области, третье — тяжелоатлет из Чеченской Республики.

Всего в первенстве России принимают участие 211 спортсменов из 41 региона страны. Победители турнира получат право выступить на молодежном чемпионате Европы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.