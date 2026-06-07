В Красноярске прошел общегородской левобережный крестный ход

7 июня митрополит Красноярский и Ачинский Никита возглавил общегородской левобережный крестный ход, приуроченный к празднованию 165-летия Красноярской епархии. Участники пронесли по улицам города икону святых Красноярской митрополии.
В крестном ходе приняли участие священнослужители храмов Красноярска, насельницы женского монастыря Благовещения Пресвятой Богородицы и братия мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы, казаки Енисейского войскового казачьего общества, певчие красноярских церковных хоров, а также православные верующие.
Шествие началось от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе, где был совершён молебен, и продолжилось по улицам Разина и Шахтеров, а затем вдоль набережных Качи и Енисея к Стрелке — месту, где будет воссоздан кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.
В конечной точке крестного хода владыка Никита совершил благодарственный молебен. По окончании богослужения правящий архиерей обратился к собравшимся с поздравительным словом, поздравив верующих со знаменательным днём — юбилеем епархии, и отметил, что все являются соучастниками возрождения кафедрального собора на исторически значимом для Красноярска месте. После молебна прошёл праздничный концерт.