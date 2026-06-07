В Красноярске прошел общегородской левобережный крестный ход

Шествие началось от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе, где был совершён молебен, и продолжилось по улицам Разина и Шахтеров, а затем вдоль набережных Качи и Енисея к Стрелке — месту, где будет воссоздан кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.