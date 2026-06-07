Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре задержали семь авиарейсов

В Самаре задержаны рейсы в Москву, Сочи и Санкт-Петербург 7 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре пассажиры пожаловались на очередные задержки авиарейсов. Вылеты сразу по семи направлениям задержаны, информация опубликована на официальном сайте аэропорта «Курумоч».

На данный момент отменен рейс в Сочи, еще два рейса задержаны. Кроме того, в статусе «задержан» направления в Москву, Петрозаводск, Санкт-Петербург и Сочи. О причинах задержек пока ничего неизвестно.

Пассажирам рекомендуют отслеживать рейсы на онлайн-табло. Напомним, в Самарской области в ближайшие часы в регионе ожидается гроза и град. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.