Более 130 уроков по проекту «Экочас в каждый класс» провели в школах Пензы

На занятиях школьники знакомились с темами разумного потребления, экологичных привычек, бережного отношения к природе и участия в экологических инициативах. Учителя рассказывали ребятам о важности заботы об окружающей среде и о том, какие шаги каждый может предпринять для ее сохранения.