Более 130 уроков по проекту «Экочас в каждый класс» провели в школах Пензы

Итоги проекта «Экочас в каждый класс» за 2025−2026 учебный год подвели в Пензе. За этот период в школах города было проведено более 130 экологических уроков, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
На занятиях школьники знакомились с темами разумного потребления, экологичных привычек, бережного отношения к природе и участия в экологических инициативах. Учителя рассказывали ребятам о важности заботы об окружающей среде и о том, какие шаги каждый может предпринять для ее сохранения.
Совместно с представителями Росприроднадзора, Общественной палаты Пензенской области, Движения Первых и Общественного молодежного совета были отмечены самые активные участники проекта и представители школьных юннатских клубов. Педагоги, наставники, волонтеры и ребята получили благодарности за вклад в экологическое просвещение. Ведущие экологических уроков также получили волонтерские часы на платформе Dobro.ru и баллы проекта «Другое дело».
«Мы благодарим всех участников проекта за их вклад и надеемся, что такие инициативы будут продолжаться и в дальнейшем. Вместе мы можем сделать наш город и планету лучше!» — заявила председатель Пензенского отделения Всероссийского общества охраны природы Алина Можачкина-Грибанова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.