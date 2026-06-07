В Калининградской области по аптекам рассылают фейк о дефиците инсулина — минздрав

Жителей просят не пересылать непроверенные сообщения в мессенджерах и соцсетях. Проверять информацию о лекарствах можно на сайте и в официальных аккаунтах минздрава, по телефону «122» — добавочный 1, затем 5, а также через справочные службы крупных аптечных сетей.