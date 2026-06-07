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В Калининградской области по аптекам рассылают фейк о дефиците инсулина — минздрав

Власти заявляют, что в действительности запасы препаратов превышают норматив.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области по аптечным пунктам разошлась фальшивка о «дефиците инсулиносодержащих препаратов». Эта информация не соответствует действительности, пишут в телеграм-канале областного минздрава в воскресенье, 7 июня.

«Дефицита инсулиносодержащих препаратов в регионе не наблюдается. Все необходимые лекарственные средства, включая инсулины, доступны в аптечной сети в полном объёме. Поставки препаратов осуществляются в штатном режиме согласно утверждённому графику. Запасы инсулиносодержащих лекарств на региональных складах превышают нормативные потребности», — утверждают власти.

Жителей просят не пересылать непроверенные сообщения в мессенджерах и соцсетях. Проверять информацию о лекарствах можно на сайте и в официальных аккаунтах минздрава, по телефону «122» — добавочный 1, затем 5, а также через справочные службы крупных аптечных сетей.

Калининградка попросила губернатора взять под контроль ситуацию с инсулином для детей с диабетом. В минздраве объяснили, куда обращаться, если не удаётся получить препараты.