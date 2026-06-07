Минтранс РФ присвоил награду пермскому перевозчику

«Почетный автотранспортник» — нагрудный знак, которым награждаются работники организаций автомобильного транспорта, государственные служащие Министерства транспорта Российской Федерации и иные лица за заслуги в развитии транспорта. Индивидуальный предприниматель Виктор Иванов работает на рынке автобусных перевозок города Перми 30 лет. Сегодня его предприятие обслуживает маршруты № 24, 34, 61 и 65.