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Минтранс РФ присвоил награду пермскому перевозчику

Пермский предприниматель Виктор Иванов награжден нагрудным знаком Почетный автотранспортник. Соответствующий приказ министерства транспорта РФ был подписан в мае текущего года.

Пермский предприниматель Виктор Иванов награжден нагрудным знаком Почетный автотранспортник. Соответствующий приказ министерства транспорта РФ был подписан в мае текущего года.

«Почетный автотранспортник» — нагрудный знак, которым награждаются работники организаций автомобильного транспорта, государственные служащие Министерства транспорта Российской Федерации и иные лица за заслуги в развитии транспорта. Индивидуальный предприниматель Виктор Иванов работает на рынке автобусных перевозок города Перми 30 лет. Сегодня его предприятие обслуживает маршруты № 24, 34, 61 и 65.