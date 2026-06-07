Нижегородцев ждет жаркая, но дождливая неделя

По-настоящему летняя погода будет радовать жителей Нижнего Новгорода на новой неделе. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России.
Всю неделю будет облачно. В понедельник, 8 июня, воздух прогреется до +26 градусов. Во вторник и среду температура составит +25…+26 градусов, пройдут небольшие дожди.
В четверг станет еще теплее: +27 градусов и без осадков. Кратковременные дожди и +29 градусов прогнозируют синоптики в пятницу и субботу.
Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в июне средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +16…+18 градусов, что соответствует средним многолетним значениям. Количество осадков также будет в пределах нормы.