Скончался экс-депутат Заксобрания Красноярского края Всеволод Севастьянов

"Ушел из жизни Всеволод Николаевич Севастьянов… Почетный гражданин Красноярского края. Один из основателей краевого парламента и современной системы управления регионом. Ученый и экономист. Настоящий патриот края и страны. Сильный и мудрый человек. Он никогда не боялся брать ответственность за принимаемые решения. Никогда не был равнодушным. Всегда знал, что нужно делать, чтобы Красноярский край развивался. Предлагал для этого четкие, экономически обоснованные механизмы, был автором многих законодательных инициатив. Работал до последнего дня.