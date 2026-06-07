Скончался экс-депутат Заксобрания Красноярского края Всеволод Севастьянов

Скончался бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Всеволод Севастьянов. Ему было 88 лет.
Всеволод Севастьянов — учёный, экономист, многолетний депутат краевого парламента, возглавлявший комитет по экономическому развитию и занимавший пост зампредседателя ЗС. Под его руководством в 1970—1980-х годах был спасён от закрытия и преобразован в ведущий вуз космической отрасли — нынешний Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Решетнёва.
О его смерти сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Котюков:
"Ушел из жизни Всеволод Николаевич Севастьянов… Почетный гражданин Красноярского края. Один из основателей краевого парламента и современной системы управления регионом. Ученый и экономист. Настоящий патриот края и страны. Сильный и мудрый человек. Он никогда не боялся брать ответственность за принимаемые решения. Никогда не был равнодушным. Всегда знал, что нужно делать, чтобы Красноярский край развивался. Предлагал для этого четкие, экономически обоснованные механизмы, был автором многих законодательных инициатив. Работал до последнего дня.
Искренне соболезную семье, друзьям и коллегам Всеволода Николаевича. Нам всем будет его очень не хватать…
Светлая память".