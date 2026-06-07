Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде ухудшилось состояние воздуха

Специалисты отметили увеличение доли опасных примесей в волгоградском воздухе.

Источник: Комсомольская правда

В волгоградском воздухе стало больше опасных примесей. Как следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Волгоградской области в 2025 году», который опубликовал Роспотребнадзор, все больше проб воздуха показывает превышение допустимой концентрации опасных для здоровья веществ. Пробы берут регулярно у автомагистралей и в районе жилой застройки. И с каждым годом доля плохих проб выше.

В 2025 году в городских поселениях Волгоградской области регистрировались превышения предельно допустимой концентрации диоксида серы, дигидросульфида, диоксида углерода, аммиака, формальдегида, диоксида азота. Воздух грязный не постоянно: в прошлом году в 28 пробах из 8016 опасных примесей было выше нормы. Доля плохих проб в 2025 году составила 0,35%, в 2024 — 0,24%.