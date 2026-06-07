В Волгограде ухудшилось состояние воздуха

В волгоградском воздухе стало больше опасных примесей. Как следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Волгоградской области в 2025 году», который опубликовал Роспотребнадзор, все больше проб воздуха показывает превышение допустимой концентрации опасных для здоровья веществ. Пробы берут регулярно у автомагистралей и в районе жилой застройки. И с каждым годом доля плохих проб выше.