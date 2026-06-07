«Давай пирожок ему дадим». Белорусы шли по лесу и встретили медвежонка в Борисовском районе

Инцидент случился неподалеку от деревни Клетное, которая расположена в Борисовском районе. Белорусы шли по лесу и в непосредственной близости от себя встретили медвежонка. Заметив людей, хищник замер на месте, попятился назад и спокойно ушел вглубь леса. Видео встречи очевидцы выложили в TikTok.