«Давай пирожок ему дадим». Белорусы шли по лесу и встретили медвежонка в Борисовском районе

Белорусы встретили медвежонка, когда шли по лесу под Борисовом. Подробности сообщает kraj.by.
Инцидент случился неподалеку от деревни Клетное, которая расположена в Борисовском районе. Белорусы шли по лесу и в непосредственной близости от себя встретили медвежонка. Заметив людей, хищник замер на месте, попятился назад и спокойно ушел вглубь леса. Видео встречи очевидцы выложили в TikTok.
Мужчина предложил угостить медвежонка пирожком, но женщина его остановила, боясь напугать животное.
Под Борисовом в лесу белорусы встретили медвежонка. Фото: скриншот с видео kraj.by.
Некоторые из пользователей, комментируя видео, обращали внимание на храбрость белорусов, которые смогли снять хищное животное на достаточно близком расстоянии.
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