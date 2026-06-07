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«Давай пирожок ему дадим». Белорусы шли по лесу и встретили медвежонка в Борисовском районе

Белорусы встретили медвежонка, когда шли по лесу под Борисовом.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы встретили медвежонка, когда шли по лесу под Борисовом. Подробности сообщает kraj.by.

Инцидент случился неподалеку от деревни Клетное, которая расположена в Борисовском районе. Белорусы шли по лесу и в непосредственной близости от себя встретили медвежонка. Заметив людей, хищник замер на месте, попятился назад и спокойно ушел вглубь леса. Видео встречи очевидцы выложили в TikTok.

Мужчина предложил угостить медвежонка пирожком, но женщина его остановила, боясь напугать животное.

Под Борисовом в лесу белорусы встретили медвежонка. Фото: скриншот с видео kraj.by.

Некоторые из пользователей, комментируя видео, обращали внимание на храбрость белорусов, которые смогли снять хищное животное на достаточно близком расстоянии.

Ранее под Минском белоруска увидела медведя в 500 метрах от своего участка.

Кроме того, в Витебской области девочка встретила на даче медведя, когда вышла прогуляться: «Отдыхал среди деревьев».

А вот что произошло в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли: «Птицы несколько дней кружили над местом».