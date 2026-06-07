Беременные студентки в Таганроге получили по 100 тысяч рублей

В Таганроге будущие мамы-студентки получили по 100 тысяч рублей от города. Об этом рассказала мэр Светлана Камбулова.
Напомним, единовременную выплату ввели в 2026 году. Она действует в рамках региональной программы по повышению рождаемости и национального проекта «Семья». Цель — снизить финансовую нагрузку на молодые семьи и помочь женщинам совмещать учебу с материнством.
По данным на 1 июня, деньги уже получили 12 студенток. Они учатся в колледжах и вузах.
— В городе действуют и другие меры поддержки. Среди них: пункты проката вещей для новорожденных, выплата 300 тысяч рублей многодетным семьям, а также компенсация половины стоимости обучения студентам из многодетных семей, — добавила Светлана Камбулова. — Дополнительную информацию можно получить в Управлении социальной защиты населения Таганрога по телефонам: 8−863−447−72−06, 8−863−447−72−08.
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