Беременные студентки в Таганроге получили по 100 тысяч рублей

— В городе действуют и другие меры поддержки. Среди них: пункты проката вещей для новорожденных, выплата 300 тысяч рублей многодетным семьям, а также компенсация половины стоимости обучения студентам из многодетных семей, — добавила Светлана Камбулова. — Дополнительную информацию можно получить в Управлении социальной защиты населения Таганрога по телефонам: 8−863−447−72−06, 8−863−447−72−08.