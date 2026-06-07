В Краснодарском крае родились более 650 детей благодаря ЭКО

На Кубани помогают семьям, которые по разным причинам не могут стать родителями. Диагноз «бесплодие» ставят парам, когда они не могут зачать ребенка в течение года. Тогда на помощь приходит ЭКО.
С начала 2026 года в Краснодарском крае родились более 650 детей с помощью этой технологии.
«В 2025 году благодаря процедуре ЭКО в крае родилось 1,5 тысячи детей», — рассказали в пресс-службе минздрава Кубани.
Для того, чтобы на ранней стадии выявить проблемы, врачи советуют проходить диспансеризацию и вести здоровый образ жизни.