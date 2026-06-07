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В Краснодарском крае родились более 650 детей благодаря ЭКО

На Кубани в 2025 году на свет появилось 1,5 тыс детей после ЭКО.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани помогают семьям, которые по разным причинам не могут стать родителями. Диагноз «бесплодие» ставят парам, когда они не могут зачать ребенка в течение года. Тогда на помощь приходит ЭКО.

С начала 2026 года в Краснодарском крае родились более 650 детей с помощью этой технологии.

«В 2025 году благодаря процедуре ЭКО в крае родилось 1,5 тысячи детей», — рассказали в пресс-службе минздрава Кубани.

Для того, чтобы на ранней стадии выявить проблемы, врачи советуют проходить диспансеризацию и вести здоровый образ жизни.