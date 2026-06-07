Жара до +27°C ждёт нижегородцев в День России

В Нижнем Новгороде на грядущей укороченной рабочей неделе ожидается теплая, но неустойчивая погода с температурными качелями и периодическими дождями. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».
В понедельник, 8 июня, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Воздух в дневные часы прогреется до +26°C (ощущается как +25°C), а ночью столбики термометров опустятся до +17°C. Во вторник и среду, 9 и 10 июня, характер погоды изменится — в городе пройдут небольшие дожди, однако температурный фон останется высоким: днем ожидается от +25°C до +26°C. В эти дни также прогнозируется умеренная магнитная буря.
Перед стартом длинных выходных, в четверг 11 июня, осадки прекратятся, а небо прояснится до малооблачного, дневная температура составит +26°C. В праздничную пятницу, 12 июня, столбики термометров достигнут пиковых +27°C, однако праздничный день омрачит возобновление небольших дождей. На протяжении всей недели будет дуть преимущественно северо-западный ветер со скоростью от 1 до 3 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев в июне.