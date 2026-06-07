Жара до +27°C ждёт нижегородцев в День России

В понедельник, 8 июня, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Воздух в дневные часы прогреется до +26°C (ощущается как +25°C), а ночью столбики термометров опустятся до +17°C. Во вторник и среду, 9 и 10 июня, характер погоды изменится — в городе пройдут небольшие дожди, однако температурный фон останется высоким: днем ожидается от +25°C до +26°C. В эти дни также прогнозируется умеренная магнитная буря.