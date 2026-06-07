В Домодедовской больнице открыли центр активного и здорового долголетия

Центр активного и здорового долголетия в Московской области открыли в Домодедовской больнице, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Создание такого учреждения отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Центры активного и здорового долголетия позволят выявлять риски для здоровья на ранних стадиях и формировать для каждого пациента индивидуальные рекомендации по сохранению активности и хорошего самочувствия. Первый такой центр открылся в Домодедове», — приводит пресс-служба слова зампреда подмосковного правительства — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В центре доступна комплексная диагностика для оценки состояния здоровья и выявления факторов риска. В рамках обследования пациенты проходят анкетирование, тесты и исследования, позволяющие определить биологический возраст. В ходе одного посещения пациенты могут получить консультацию терапевта, пройти ЭКГ, флюорографию, маммографию, лабораторные исследования и специализированную диагностику по программе активного долголетия.
Всего в регионе планируют создать пять таких центров. До конца года учреждения откроют в Мытищах, Ногинске, Балашихе и Химках.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.