В Воронеже умер попавший в аварию 60-летний водитель ВАЗа

ДТП случилось в субботу, 6 июня, в 21:30 у дома № 127. 60-летний водитель ВАЗ-2106 при повороте налево не уступил дорогу ехавшему навстречу автомобилю Lexus РХ350, которым управлял 34-летний мужчина. Машины столкнулись. Водитель и пассажир «шестерки» получили травмы, их увезли в больницу. Спасти водителя 60-летнего мужчину не удалось. Полицейские проводят проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства и причины аварии.