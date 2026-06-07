На раздатках нижегородской Молочной кухни появились новые продукты

По информации градоначальника, за последние три месяца предприятие расширило линейку продукции. Теперь на раздатках представлены сметана из 15-процентных сливок, тефтели из трех видов мяса, а также свиные и куриные биточки. В составе мясных новинок указаны мясо и специи.