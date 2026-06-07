На раздатках нижегородской Молочной кухни появились новые продукты

Ассортимент городской Молочной кухни Нижнего Новгорода пополнился новыми позициями. Об этом в своем макс-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
По информации градоначальника, за последние три месяца предприятие расширило линейку продукции. Теперь на раздатках представлены сметана из 15-процентных сливок, тефтели из трех видов мяса, а также свиные и куриные биточки. В составе мясных новинок указаны мясо и специи.
Партия новых продуктов на прошлой неделе была полностью распродана, следующее поступление ожидается во вторник.
«Отрадно, что продукция нашей кухни так нравится мамам с малышами», — отметил Юрий Шалабаев.