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На раздатках нижегородской Молочной кухни появились новые продукты

Теперь здесь можно купить сметану, тефтели и биточки.

Источник: Нижегородская правда

Ассортимент городской Молочной кухни Нижнего Новгорода пополнился новыми позициями. Об этом в своем макс-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По информации градоначальника, за последние три месяца предприятие расширило линейку продукции. Теперь на раздатках представлены сметана из 15-процентных сливок, тефтели из трех видов мяса, а также свиные и куриные биточки. В составе мясных новинок указаны мясо и специи.

Партия новых продуктов на прошлой неделе была полностью распродана, следующее поступление ожидается во вторник.

«Отрадно, что продукция нашей кухни так нравится мамам с малышами», — отметил Юрий Шалабаев.