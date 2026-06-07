Экспортеры Владимирской области представили свою продукцию на ПМЭФ

Девять компаний-экспортеров Владимирской области представили свою продукцию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил с 3 по 6 июня, сообщили в региональном центре поддержки экспорта. Участие в мероприятии было организовано в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В делегацию области вошли представители органов исполнительной власти во главе с губернатором региона Александром Авдеевым и представители бизнеса. Как отметил заместитель губернатора, министр экономического развития региона Денис Синявский, в дни работы форума Владимирская область представила отдельный стенд с продукцией региона. Снаружи он представлял собой историко-культурное наследие области, внутри — промышленный потенциал региона.
Ключевыми партнерами стенда выступили группа компаний «Аби», предприятие «Декорстайлгласс» и холдинг «Русклимат». В составе экспозиции было представлено более 80 предприятий, в том числе экспортоориентированные компании. Так, свою продукцию на стенде представили компании-экспортеры «Эвис», «БрендАлко», «Гермес Гласс», «Диет Пром», «МТ-Холдинг», «Торговый Дом “Биагро”», «Хрустальный Звон», «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика “Авангард”» и «Теплоприбор».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.