Появятся ли в волгоградских школах уроки телефонного этикета?

Российским, в том числе и волгоградским ученикам вскоре могут начать преподавать не только алгебру и физику, но и правила поведения за столом, в коридоре и при разговоре по телефону. С инициативой ввести в школах факультатив по деловому и личному этикету выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.