Появятся ли в волгоградских школах уроки телефонного этикета?

Школам предложили ввести факультатив по этикету.
Российским, в том числе и волгоградским ученикам вскоре могут начать преподавать не только алгебру и физику, но и правила поведения за столом, в коридоре и при разговоре по телефону. С инициативой ввести в школах факультатив по деловому и личному этикету выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
В интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2026 Гриб заявил, что достаточно записать каждой школе простую рекомендацию: провести с классами несколько необязательных уроков, посвящённых семейному, деловому и просто бытовому этикету.
«Это не сложно, но, к сожалению, даже не все родители это знают и умеют», — пояснил он. Поэтому, по замыслу политика, присутствовать на таких занятиях смогут и взрослые.
Замсекретаря ОП РФ также добавил, что одной теории мало — в школах должны появиться наглядные плакаты с правилами. Из памяток школьник должен узнавать: как вести себя с одноклассниками, учителями, пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями.
Отдельно Гриб остановился на общении, уткнувшись в мобильный телефон. Политик назвал такое поведение недопустимым и выразил убеждённость в том, что правильному разговору по телефону современных школьников тоже нужно учить.
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