ВТБ и РЖД будут сотрудничать в социальной сфере

«Партнерство ВТБ и РЖД уже давно вышло за рамки классического банковского взаимодействия. Нас объединяет понимание масштаба России и особой ответственности перед сотрудниками — в какой бы точке страны они ни работали, мы стремимся создавать возможности для их профессионального развития и социальной поддержки. Продолжим совершенствовать совместные программы в интересах железнодорожников и их семей», — заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.