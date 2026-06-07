В Ярославле в июне состоится этап велогонки «Россия»

Ярославль впервые примет многодневную велогонку «Россия», которая проходит с 16 мая по 12 сентября в восьми регионах страны в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Соревнование состоится 20 июня, сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
«Велогонка “Россия” приурочена к грядущему юбилею туристического маршрута “Золотое кольцо России”. Ярославль — его столица, и для нас важно, что город стал одной из ключевых точек проекта. Гостей ждет насыщенная программа. В веломарафоне примут участие ярославские спортсмены — победители всероссийских соревнований. Предусмотрены и дистанции для людей с другими уровнями подготовки. Приглашаю жителей и гостей региона присоединиться к событию», — отметил губернатор региона Михаил Евраев.
Опытным спортсменам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 63 км. Также будет организован велофестиваль на дистанции 9 км — он рассчитан на любителей велоспорта, желающих принять участие в мероприятии без экстремальных нагрузок, а также на популяризацию велоспорта среди детей и подростков. Регистрация на этап проходит на сайте до 18 июня.
«В Ярославле гостей ждут массовый заезд по центральным улицам города, возможность познакомиться с достопримечательностями и узнать интересные факты о городе, а также концерт с участием творческих коллективов региона», — сообщила заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.
Напомним, велогонка стартовала в Костроме и, кроме Ярославля, также проследует через Владимир, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. Финальный этап состоится в Москве на Воробьевых горах. Мероприятия проходят 1−2 раза в месяц в выходные дни. Всего участникам предстоит проехать более 500 км. Победители и призеры будут определены на всех этапах и в абсолютном зачете среди мужчин и женщин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.