В Ярославле в июне состоится этап велогонки «Россия»

Напомним, велогонка стартовала в Костроме и, кроме Ярославля, также проследует через Владимир, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. Финальный этап состоится в Москве на Воробьевых горах. Мероприятия проходят 1−2 раза в месяц в выходные дни. Всего участникам предстоит проехать более 500 км. Победители и призеры будут определены на всех этапах и в абсолютном зачете среди мужчин и женщин.