В Геленджике установили рекорд России по приготовлению мидий

Как рассказали в администрации города-курорта, «кухню» развернули на Ярмарочной площади в рамках открытия летнего сезона. Для вкусного подвига мастера из Анапы изготовили специальный чан, а само блюдо варили восемь поваров.
«Для гостей праздника приготовили более 2000 порций мидий и около 100 литров фирменного соуса. Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России», — рассказали в мэрии курорта.
В департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края добавили, что география нового рекорда имеет символический смысл, так как Геленджик является лидером региона по производству мидий, а также центром марикультуры на Черноморье.