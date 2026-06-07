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В Геленджике установили рекорд России по приготовлению мидий

В Геленджике установили новый гастрономический рекорд России: приготовили огромную порцию черноморских мидий — 318 килограммов за раз. Таким оказался вес уже готового блюда.

Источник: Российская газета

Как рассказали в администрации города-курорта, «кухню» развернули на Ярмарочной площади в рамках открытия летнего сезона. Для вкусного подвига мастера из Анапы изготовили специальный чан, а само блюдо варили восемь поваров.

«Для гостей праздника приготовили более 2000 порций мидий и около 100 литров фирменного соуса. Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России», — рассказали в мэрии курорта.

В департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края добавили, что география нового рекорда имеет символический смысл, так как Геленджик является лидером региона по производству мидий, а также центром марикультуры на Черноморье.