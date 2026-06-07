Белоруска пошла в милицию из-за водительского удостоверения. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.
В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина увидела в соцсети видео, где предлагали получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Подобное заинтересовало белоруску, и она решила написать автору объявления в одном из мессенджеров.
В момент переписки злоумышленники убедили жительницу Борисова в законности услуг. За «права» женщина перевела на предоставленный мошенниками банковский счет 1300 рублей и стала ждать.
«Однако ни в назначенный день, ни позже борисовчанка так и не получила водительского удостоверения», — рассказали в милиции.
По указанному факту заведено уголовное дело.
Тем временем минчанка пошла на прием к главе МВД из-за инцидента на дороге, но получила уголовное дело.
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