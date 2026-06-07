Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска пошла в милицию из-за водительского удостоверения

Белоруска хотела получить водительское удостоверение, но пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска пошла в милицию из-за водительского удостоверения. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина увидела в соцсети видео, где предлагали получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Подобное заинтересовало белоруску, и она решила написать автору объявления в одном из мессенджеров.

В момент переписки злоумышленники убедили жительницу Борисова в законности услуг. За «права» женщина перевела на предоставленный мошенниками банковский счет 1300 рублей и стала ждать.

«Однако ни в назначенный день, ни позже борисовчанка так и не получила водительского удостоверения», — рассказали в милиции.

По указанному факту заведено уголовное дело.

Тем временем минчанка пошла на прием к главе МВД из-за инцидента на дороге, но получила уголовное дело.

А вот что произошло под Добрушем, где тело мужчины нашли в рыболовных сетях.

Ранее белорус погиб из-за платка на шее во время работы на даче.