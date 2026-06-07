Шесть донских семей вышли в финал всероссийского конкурса «Семья года»

В итоге жюри определило шесть победителей, которые получили право защищать честь региона на федеральном уровне. Звания лучших в своих номинациях удостоились Чекуновы из Усть-Донецкого района («Золотая семья»), Соловьевы из Волгодонска («Многодетная семья»), Килафян из Мясниковского района («Семья — хранитель традиций»), Поповы из Белокалитвинского района («Семья защитника Отечества»), Подобины из Тацинского района («Сельская семья») и Хрусталевы из Октябрьского района («Молодая семья»).