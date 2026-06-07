Шесть донских семей вышли в финал всероссийского конкурса «Семья года»

Стали известны итоги регионального отбора XI ежегодного конкурса «Семья года». По информации правительства Ростовской области, за звание лучших на Дону соревновались 64 супружеские пары из 34 муниципалитетов. Главным условием допуска было наличие официального брака и детей.
В итоге жюри определило шесть победителей, которые получили право защищать честь региона на федеральном уровне. Звания лучших в своих номинациях удостоились Чекуновы из Усть-Донецкого района («Золотая семья»), Соловьевы из Волгодонска («Многодетная семья»), Килафян из Мясниковского района («Семья — хранитель традиций»), Поповы из Белокалитвинского района («Семья защитника Отечества»), Подобины из Тацинского района («Сельская семья») и Хрусталевы из Октябрьского района («Молодая семья»).
Традиционный конкурс «Семья года» проводится в России начиная с 2016 года. Финалистов всероссийского этапа ждёт главный приз: организаторы оплатят им поездку в столицу, где в торжественной обстановке в стенах Московского Кремля пройдёт церемония награждения абсолютных победителей.