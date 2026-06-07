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Волгоградцам показали архивную схему трамвайных маршрутов 1951 года

Волгоградцам напомнили, как в 1951 году переходили трамвайные пути: архив показал объявление с маршрутами Сталинграда.

Архивная находка вернула Волгоград в середину XX века. Государственный архив Волгоградской области обнародовал страницу из справочника «Телефоны Сталинграда» за 1951 год — на ней разместилось объявление о правилах перехода трамвайных путей с наглядной иллюстрацией и перечнем городских маршрутов того времени.

Листок из телефонной книги Сталинградской АТС объяснял жителям, где и как безопасно пересекать пути. Рядом с инструкцией — все действовавшие тогда маршруты.

Центральным местом притяжения оставалась Октябрьская площадь, которой на современной карте Волгограда больше нет. Она располагалась в самом сердце города, примерно там, где сегодня находится станция скоростного трамвая «Комсомольская», и служила кольцом для всех линий, — уточняют в Государственном архиве региона.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о том, какие подвиги осветил в новой книге Николай Стариков.