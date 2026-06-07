Волгоградцам показали архивную схему трамвайных маршрутов 1951 года

Центральным местом притяжения оставалась Октябрьская площадь, которой на современной карте Волгограда больше нет. Она располагалась в самом сердце города, примерно там, где сегодня находится станция скоростного трамвая «Комсомольская», и служила кольцом для всех линий, — уточняют в Государственном архиве региона.