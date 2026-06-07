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Большинство жительниц Самары считают читающих мужчин привлекательнее

В Самаре женщины рассказали, как выбирают мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре женщины рассказали, какую роль играют книги в современных отношениях. Аналитики изучили, на что больше всего обращает внимание прекрасная половина человечества, об этом сообщили в «Mamba».

«60% женщин считают читающих мужчин более привлекательными. Кроме того, фотографии с книгой в социальных сетях вызывают симпатию у 43% женщин, а вот цитата в начале знакомства может насторожить», — отметили в сообщении.

46% опрошенных женщин считают, что увлечение «успешной» литературой также может показаться странным. 78% респонденток ассоциируют читающего мужчину с высоким интеллектом.