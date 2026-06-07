Улицу Ветеринарную в Нижнем Новгороде закроют почти на 3 месяца

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участках улицы Ветеринарной. Как сообщили в городской администрации, мера вводится в связи с проведением ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях.
Ограничения начнут действовать с 05:00 8 июня и продлятся до 23:59 31 августа 2026 года. Первым этапом дорожники перекроют участок в районе дома № 2А по улице Ветеринарной — здесь проезд будет полностью закрыт с 8 июня до 23:59 8 июля.
В профильном департаменте разработали схему объезда зоны производства работ. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок в направлении площади Лядова по улицам Пушкина и Студенческой, а в сторону улицы Бекетова — по улицам Пушкина, Тимирязева и проспекту Гагарина. Нижегородцев просят заранее ознакомиться с изменениями, учитывать условия парковки на данных участках и строго следовать указаниям временных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде парк имени 1 Мая на день закроют для посетителей.