Улицу Ветеринарную в Нижнем Новгороде закроют почти на 3 месяца

В профильном департаменте разработали схему объезда зоны производства работ. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок в направлении площади Лядова по улицам Пушкина и Студенческой, а в сторону улицы Бекетова — по улицам Пушкина, Тимирязева и проспекту Гагарина. Нижегородцев просят заранее ознакомиться с изменениями, учитывать условия парковки на данных участках и строго следовать указаниям временных дорожных знаков.