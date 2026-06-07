В Смоленске наградили победителей регионального конкурса «Советник года»

Итоги регионального конкурса профессионального мастерства «Советник года», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», подвели в Смоленске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Конкурс проводился в два этапа — победителей и призеров наградили грамотами и ценными подарками от регионального ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства». Всего было подано 50 заявок, из них 15 прошли в очный этап. Для прохождения заочного этапа участники представляли авторский методический материал, а также видеовизитку «5 лет с “Навигаторами детства”». В видеоролике участники повествовали о главных достижениях проекта в системе образования.
Очный этап проводился с тремя конкурсными испытаниями. Среди них — презентация опыта профессиональной деятельности через произведения искусства «Галерея смыслов». Второе испытание — «Фотомгновение моей воспитательной практики». В ходе него участники через одну фотографию представляли суть своей воспитательной практики. Заключительным заданием этапа стало публичное выступление «Миссия Навигаторов детства в Год единства народов России».
«Конкурс “Советник года” — это не просто соревнование, но и отражение колоссальной работы, которую проводят наши педагоги, наши наставники. Участие в таких профессиональных конкурсах позволяет не только выявить и поощрить лучших специалистов в своей сфере, но и создать площадку для обмена опытом и поддержать лучшие практики. Такие мероприятия играют неоценимую роль в повышении престижа профессии советника по воспитанию и в целом профессии педагога», — отметил губернатор региона Василий Анохин.
В число победителей вошли Александра Евсеева из Козловского многопрофильного аграрного колледжа и Юлия Романовская из школы № 1 города Рудня. Призерами стали Анастасия Андрейчикова из Понизовской школы, Анастасия Гаврилова из Вяземского медицинского колледжа имени Е. О. Мухина, Анна Лукашева из школы № 27 имени Э. А. Хиля города Смоленска и Ольга Шахова из начальной школы и детского сада города Сафоново.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.