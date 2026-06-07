В Смоленске наградили победителей регионального конкурса «Советник года»

«Конкурс “Советник года” — это не просто соревнование, но и отражение колоссальной работы, которую проводят наши педагоги, наши наставники. Участие в таких профессиональных конкурсах позволяет не только выявить и поощрить лучших специалистов в своей сфере, но и создать площадку для обмена опытом и поддержать лучшие практики. Такие мероприятия играют неоценимую роль в повышении престижа профессии советника по воспитанию и в целом профессии педагога», — отметил губернатор региона Василий Анохин.