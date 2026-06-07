Калининградские онкологи назвали три ситуации, когда стоит срочно записаться на приём и проверить родинки

К группе риска врачи относят тех, у кого больше 50 родинок, у близких родственников был рак кожи или в прошлом случались сильные солнечные ожоги, особенно в детстве. Обратиться к дерматологу нужно при любых изменениях: асимметрии, неровных краях, изменении цвета, увеличении, кровоточивости, зуде, шелушении или воспалении.