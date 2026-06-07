Молодые пары Нижнего Новгорода прошли вечернюю диспансеризацию в поликлинике

Влюблённые проверили не только основные показатели здоровья, но и состояние репродуктивной системы, уровень холестерина и сахара в крови. Вместо астрологической совместимости пары оценивали по результатам биоимпедансометрии и плече-лодыжечного индекса, чтобы лучше понимать особенности своего организма и поддерживать здоровый образ жизни.