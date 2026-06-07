Молодые пары Нижнего Новгорода прошли вечернюю диспансеризацию в поликлинике

Молодые пары из Нижнего Новгорода прошли вечернюю диспансеризацию в 4-й поликлинике. Об этом сообщил в своём Max-канале главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Совместная сдача крови натощак стала для участников проекта необычным, но полезным опытом, который организаторы подают как альтернативу традиционным романтическим встречам.
Влюблённые проверили не только основные показатели здоровья, но и состояние репродуктивной системы, уровень холестерина и сахара в крови. Вместо астрологической совместимости пары оценивали по результатам биоимпедансометрии и плече-лодыжечного индекса, чтобы лучше понимать особенности своего организма и поддерживать здоровый образ жизни.
В Центре здоровья участникам сразу же дали рекомендации по питанию и физической активности. Организаторы отмечают, что такие обследования помогают молодым людям внимательнее относиться к своему здоровью уже на этапе создания семьи.
Поликлиника поблагодарила Главное управление ЗАГС Нижегородской области за поддержку проекта.
Ранее сообщалось, что около 400 браков зарегистрировано в Нижегородской области на неделе Красной горки.