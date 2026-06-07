Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

После церемонии освящения памятника князю Владимиру предстоятель РПЦ заявил, что Калининграду не хватает православных храмов. Как заметил патриарх, сегодня в Калининградской области действуют 100 приходских храмов, где служат 114 священников и 17 диаконов. Если считать по формуле «один храм на каждые десять тысяч человек», то в масштабах региона «программа минимум почти выполнена», считает патриарх Кирилл.