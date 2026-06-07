Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

Памятник крестителю Руси князю Владимиру на площади Победы в Калининграде освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил сайт Московского патриархата.
Монумент крестителю Руси установлен перед кафедральным собором Христа Спасителя в Калининграде. Общая высота композиции составляет 10,5 метра. Идея поставить монумент князю Владимиру в центре Калининграда — инициатива местных властей, а участок для памятника утвердил патриарх Кирилл.
После церемонии освящения памятника князю Владимиру предстоятель РПЦ заявил, что Калининграду не хватает православных храмов. Как заметил патриарх, сегодня в Калининградской области действуют 100 приходских храмов, где служат 114 священников и 17 диаконов. Если считать по формуле «один храм на каждые десять тысяч человек», то в масштабах региона «программа минимум почти выполнена», считает патриарх Кирилл.
Однако в Калининграде храмов значительно меньше: на 500 тысяч человек открыты и действуют 34 храма. Для такого города, учитывая его большую важность и статус свидетеля православия, обращенного на Запад, этого недостаточно.
«Необходимо подумать о строительстве новых храмов в Калининграде», — заключил патриарх Кирилл.