Главные события недели 1−7 июня в Черноземье

Праймериз ЕР в Черноземье завершились без неожиданностей для выборов в Госдуму-2026…
…при этом итоги предварительного голосования предсказывают обновление четырех заксобраний Черноземья в пределах 40%
В Курской области хотят построить завод по переработке металлургических отходов за 18 млрд, проект был заявлен на ПМЭФ.
Тамбовский оборонный «Электроприбор» инвестирует 2,5 млрд руб. в производство авианавигационных систем, проект тоже был заявлен на ПМЭФ.
ГК «Агроэко» нарастила в 2025 году выручку на 19% на фоне сокращения прибыли.
Воронежским предпринимателям на коммуникационной сессии объяснили троекратную разницу между инфляцией и ставкой ЦБ.
Бутурлиновский ЛВЗ под Воронежем задолжал по налогам 330 млн рублей.
«Экотехнологиям» дали месяц на исправление ситуации с мусором в Воронеже.
«Триа девелопмент» хочет построить гостиницу в Тамбове за 250 млн рублей.
До 1 млрд может стоить планируемый к созданию промышленный парк в Белгороде.
Мэр Орла Юрий Парахин подписал контракт с Минобороны для службы в добровольческом отряде.
Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе попросил губернатора Александра Гусева не продлевать с ним контракт на следующий сезон и покинул клуб.
«Роснефть» ограничила продажу бензина в канистры в Белгородской области, на аналогичное решение реагировали власти и в Орловской области.
Суд отказал мэрии в сносе 18-этажного дома в Воронеже.
Гендиректор «Русагро» с активами в Черноземье Тимур Липатов покинул пост.
«Ъ-Черноземье» изучил, какие проекты в макрорегионе, заявленные на ПМЭФ, дошли до запуска, а какие пока остались на бумаге.