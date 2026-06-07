Профсоюз сказал, будет ли бесплатный проезд у школьников на летних каникулах

Как напоминают специалисты, в период с 1 сентября по 30 июня, то есть, в течение всего учебного года, включая первый месяц лета, проезд для школьников в городском транспорта и пригородном сообщении является бесплатным.
У учащихся в названный период должен быть с собой подтверждающий документ: или справка из школы, или билет учащегося.
Бесплатный проезд для школьников отменяется на период летних каникул — с 1 июля по 31 августа.
«В эти два месяца школьники ездят на общих основаниях и оплачивают полную стоимость проезда», — напомнили профсоюзы.
И попросили родителей учитывать данную информацию и давать детям деньги на покупку талонов в названный период.