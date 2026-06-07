Нижегородцам рассказали, как безопасно для здоровья готовить пресноводную рыбу

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области предупредили жителей региона о рисках, связанных с употреблением пресноводной рыбы, и напомнили правила ее безопасной обработки. В ведомстве отметили, что хотя рыба является ценным продуктом, она может содержать паразитов, тяжелые металлы и болезнетворные микроорганизмы.