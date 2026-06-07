Нижегородцам рассказали, как безопасно для здоровья готовить пресноводную рыбу

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области предупредили жителей региона о рисках, связанных с употреблением пресноводной рыбы, и напомнили правила ее безопасной обработки. В ведомстве отметили, что хотя рыба является ценным продуктом, она может содержать паразитов, тяжелые металлы и болезнетворные микроорганизмы.
Специалисты рекомендуют использовать свежий улов сразу. Если рыба отправляется на заморозку, необходимо соблюдать температурный режим: при −40 °C паразиты погибают за 7 часов, при −35 °C — за 14 часов. В стандартной бытовой морозильной камере (около −18 °C) рыбу нужно выдерживать не менее 20 суток.
Перед приготовлением из рыбы обязательно следует удалить внутренности и жабры, так как паразиты чаще всего локализуются именно там.
При термической обработке варить рыбу необходимо не менее 15−20 минут после закипания воды. Жарить куски толщиной около 2 сантиметров также рекомендуется минимум 15−20 минут в горячем масле.
Особое внимание в Роспотребнадзоре уделили правилам засолки. Концентрация соли должна составлять не менее 6% от веса рыбы. Для надежного обеззараживания мелкую рыбу необходимо выдерживать не менее 14 дней, среднюю — не менее 21 дня, а крупные экземпляры требуют выдержки в рассоле минимум 40 дней.