Куратор проекта «Императорский маршрут» Громова восхитилась природой Самары

«Дорогие самарцы, вчера летела из Москвы и вам завидовала… Ту красоту, которая охватывала глаз из иллюминатора, было невозможно описать. Это потрясающе: белые горы, дивные холмы, поросшие яркой зеленью. Это пейзаж, который не сравним ни с чем. Никогда не видела такой красоты», — сказала Громова на открытии акции «Белый цветок в Самаре».
В воскресенье в Струковском саду в Самаре началась акция «День белого цветка». Ее открыли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. В рамках акции работает благотворительная ярмарка местных производителей, собранные средства пойдут на поддержку семей участников СВО в трудной жизненной ситуации.
«День белого цветка» пришел в Россию после присоединения страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с заболеванием стала белая ромашка. В наши дни благотворительная акция проходит в 40 городах и 33 регионах России. Одним из инициаторов возрождения акции является фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».