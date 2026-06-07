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Куратор проекта «Императорский маршрут» Громова восхитилась природой Самары

Куратор проекта «Императорский маршрут» Громова поразилась природой Самары.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 7 июн — РИА Новости. Создатель и куратор проекта «Императорский маршрут» Анна Громова восхитилась природой Самарской области.

«Дорогие самарцы, вчера летела из Москвы и вам завидовала… Ту красоту, которая охватывала глаз из иллюминатора, было невозможно описать. Это потрясающе: белые горы, дивные холмы, поросшие яркой зеленью. Это пейзаж, который не сравним ни с чем. Никогда не видела такой красоты», — сказала Громова на открытии акции «Белый цветок в Самаре».

В воскресенье в Струковском саду в Самаре началась акция «День белого цветка». Ее открыли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. В рамках акции работает благотворительная ярмарка местных производителей, собранные средства пойдут на поддержку семей участников СВО в трудной жизненной ситуации.

«День белого цветка» пришел в Россию после присоединения страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с заболеванием стала белая ромашка. В наши дни благотворительная акция проходит в 40 городах и 33 регионах России. Одним из инициаторов возрождения акции является фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

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