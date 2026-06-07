Куратор проекта «Императорский маршрут» Громова восхитилась природой Самары

«Дорогие самарцы, вчера летела из Москвы и вам завидовала… Ту красоту, которая охватывала глаз из иллюминатора, было невозможно описать. Это потрясающе: белые горы, дивные холмы, поросшие яркой зеленью. Это пейзаж, который не сравним ни с чем. Никогда не видела такой красоты», — сказала Громова на открытии акции «Белый цветок в Самаре».