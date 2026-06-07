В Муроме состоится мероприятие «Шагаем вместе. Владимирская область»

Региональное мероприятие «Шагаем вместе. Владимирская область» состоится 3 июля в Муроме, сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области. Событие станет частью большой программы, направленной на популяризацию физической активности и укрепление здоровья, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Мероприятие объединит медицинское, культурное, образовательное и спортивное сообщество, представителей органов власти, общественных организаций, волонтеров и партнеров в сфере укрепления общественного здоровья.
Программа включает в себя массовую ходьбу, специальные интенсивы, ярмарку здоровых продуктов, интерактивные площадки, консультации специалистов и полезные активности для всей семьи. Кроме того, в рамках мероприятия состоится открытие центра медицины здорового долголетия — нового пространства, где жители смогут пройти комплексную оценку факторов риска и получить рекомендации специалистов.
Отметим, для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.