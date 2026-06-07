В Самаре проходит благотворительная акция «День белого цветка»

«День Белого Цветка» пришел в Россию после присоединения нашей страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с заболеванием стала белая ромашка. Впервые «День белого цветка» в России провели в 1911 году. Участники акции собирали деньги на обустройство и содержание лечебных заведений для легочных больных. В наши дни Благотворительная акция «проходит в 40 городах и 32 регионах России. Один из инициаторов возрождения акции — фонд “Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество”.